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29 Kasım 2017 19:48

Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Bursaspor: 2 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Bursaspor: 2 (İlk yarı)

29 Kasım 2017 19:48

Tur mücadelesinde Adanaspor, sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk takım 2-0 önde tamamladı.



Maçtan Dakikalar


6. dakikada Furkan’ın yerden ortasında ceza sahası içinde Delarge’nin gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.


11. dakikada Renan Diniz’in hatasında topu kapan Furkan’ın plasesinde top ağlarla buluştu. 0-1


30. dakikada rakip oyuncuları birer birer çalımlayarak ceza alanına kadar giren Yener’in aşırtma vuruşunda top üstten auta çıktı.


40. dakikada Furkan’ın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Erkan Akbulut xx, Samet Çiçek


Adanaspor: Hayrullah xx, Digao xx, Renan Diniz xx, Gökhan xx, Yakup xx, Yener xx, Sercan xx, Oğuzhan xx, Tevfik xx, Foguinho xx, Vinicius xx


Yedekler: İrfan, Onur, Atakan, Didi, Uğur, Abdulaziz, Ahmet, Serhat, Bahattin


Teknik Direktör: Kemal Kılıç


Bursaspor: Muhammed xx, Ertuğrul xx, Titi xx, Rüştü xx, Ekong xx, Merter xx, Furkan xx, Sinan xx, Kubilay xx, Joshua xx, Delarge xx


Yedekler: Atark, İsmail, Okoli, Jorquera, Faty, Kofi, Ozan


Teknik Direktör: Paul Le Guen


Goller: Furkan (dk.11 ve 40) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Yakup, Foguninho (Adanaspor), Sinan (Adanaspor)




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