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29 Kasım 2017 20:42

Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu)

29 Kasım 2017 20:42

Tur mücadelesinde Adanaspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor’a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada Rüştü’nün çaprazdan sert şutunda kaleci Hayrullah zorlukla kornere çeldi.


69. dakikada Tevfik’in kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta çıktı.


85. dakikada Yener’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bahattin’in şutunda top kaleci Muhammed’de kaldı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Erkan Akbulut xx, Samet Çiçek


Adanaspor: Hayrullah xx, Digao xx, Renan Diniz xx, Gökhan xx, Yakup xx, Yener xx, Sercan x (Ahmet dk. 65 x), Oğuzhan x (Bahattin dk. 57 x), Tevfik x (Serhat dk. 79 x), Foguinho xx, Vinicius xx


Yedekler: İrfan, Onur, Atakan, Didi, Uğur, Abdulaziz


Teknik Direktör: Kemal Kılıç


Bursaspor: Muhammed xx, Ertuğrul xx (Faty dk. 46 x), Titi xx, Rüştü xx, Ekong xx (İsmail dk.77 x) , Merter xx, Furkan xx, Sinan xx (Kofi dk. 72 x), Kubilay xx, Joshua xx, Delarge xx


Yedekler: Atark, Okoli, Jorquera, Ozan


Teknik Direktör: Paul Le Guen


Goller: Furkan (dk. 11 ve 40) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Yakup, Foguninho (Adanaspor), Sinan, Rüştü, Titi (Bursaspor)




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