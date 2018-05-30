Zırhlı araç kamyonetle çarpıştı: 2 polis yaralı

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi D-400 karayolu alt geçidinden Mersin istikametine doğru giden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araç ile Hasan B. (52) yönetimindeki 33 F 6132 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle zırhlı araç savrulup yan yatarken, kamyonetin de camı kırılıp kaportası içine çöktü. Kazada yaralanan 2 polis memuru olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hasan B. ile yanındaki kızı E.B. (16) ise kazayı yara almadan atlattı. Kız çocuğu kaza sonrası şoka girerken babası onu sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle alt geçitte trafikte uzun kuyruklar oluştu. Polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba ve kızı ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri zırhlı aracı kaldırmak için çalışma başlattı.