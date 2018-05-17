Ziya Paşa, vefatının 138. yılında törenle anıldı

yıldönümünde kendi adını taşıyan parktaki kabri başında anıldı.

Ulu Cami yanında Ziya Paşa Parkı’ndaki anma töreni saygı duruşunda bulunulması ve Ziya Paşa’nın özgeçmişinin okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Mahmut Demirtaş, 1878-1880 yılları arasında Adana Valisi olarak görev yapan ve 17 Mayıs 1880’de bu görevi başındayken vefat eden Ziya Paşa’yı, vefatının 138. yıldönümünde rahmetle ve minnetle andığını söyledi. Vali Demirtaş, Ziya Paşa’nın 1825 yılında İstanbul’da dünyaya geldiğini, Tanzimat Dönemi’nin fikirleri ve şiirleri ile en dikkat çeken siyasi ve edebi şahsiyetlerinden biri olduğunu ifade ederek, “Ziya Paşa, 1872-1876 yılları arasında Şura-yı Devlet üyeliği yapmış, 1877’de Suriye Valiliği görevinde bulunmasının ardından 1878’de Adana Valiliği’ne atanmıştır” dedi.

Ziya Paşa’nın Adana Valiliği esnasında eğitimle ilgili sorunlarla yakından ilgilendiğini vurgulayan Vali Demirtaş, geçmişte olduğu gibi bugün de Adana’yı her alanda marka şehir yapma konusunda toplumun tüm katmanlarıyla yakın çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Öğrencilerin Ziya Paşa’nın şiirlerini okuduğu anma töreni, dualar edilmesi ve Vali Mahmut Demirtaş ile protokol üyelerinin Ziya Paşa’nın kabrine çiçekler bırakmasıyla son buldu.

Ziya Paşa’yı anma törenine Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, vali yardımcıları Mustafa Aydın, Mehmet Seyman, Mustafa Yavuz ve Murat Süzen, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.