Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 16:21

Ziyarete geldiği babasını ölü buldu, feryadı yürek yaktı

Adana’da ziyaretine geldiği babasını ölü bulan genç kadın "Baba beni yalnız bırakma, baba gitme" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ziyarete geldiği babasını ölü buldu, feryadı yürek yaktı

14 Nisan 2017 16:21


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi 67054 sokaktaki evde meydana geldi. Hülya Emrecik, 25 yıl önce annesinden ayrılan ve tek başına yaşayan babası 69 yaşındaki Şeref Öğretmen’i ziyarete gitti. Emrecik zili çaldı ancak açan olmadı. Emrecik bunun üzerine babasının hayatından endişelenerek hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada apartmanda oturan bir yakını Öğretmen’in kaldığı evin anahtarını getirdi. Sağlık ekipleri kapının açılmasıyla içeri girince Öğretmen’i mutfakta yüzüstü hareketsiz halde yatarken buldu. Öğretmen’in hemen yanı başında piknik tüpü olduğu ve yerde de kanlar olduğu görüldü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Öğretmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada olay yerine polis ekipleri de geldi.



"Ne olur son bir kez göreyim"


Babasının ziyaretine gelen ancak onun öldüğünü öğrenen Emrecik ise şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Emrecik babasını son bir kez görmek istedi. Ancak polis olayın düşme sonucu değil de cinayet olabileceğini de düşünerek genç kadına olay yerine girmesine izin vermedi. Genç kadın bir süre babasının evinde ağlarken yakınları tarafından teskin edildi.



"Baba beni yalnız bırakma"


Hülya Emrecik sinir krizi geçirince sağlık görevlileri tarafından ambulansa götürüldü. Emrecik bu arada, "Baba beni yalnız bırakma, baba gitme" diyerek ağıt yakarak yürekleri dağladı. Ambulansa müdahale edilen genç kadın daha sonra yakınlarının yanına gelip gözyaşı döktü.


Polis olay yerinde inceleme başlatırken evin girişinde panoda ünlü aktris Angelina Jolie’nin fotoğraflarının olması dikkat çekti. Şeref Öğretmen’in ölümü şüpheli bulunurrken, düşme sonucu mu yoksa kafasına tüple vurularak mı öldüğü otopsiden sonra ortaya çıkacak.


Şeref Öğretmen’in cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:17
  • Güneş :05:57
  • Öğle :12:49
  • İkindi :16:30
  • Akşam :19:21
  • Yatsı :20:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!