Zümrütdal: “Böbrek ve kalp yetmezliği hastaları çok su içmesin”

Dr. Ayşegül Zümrütdal, böbrek ve kalp yetmezliği hastalarına uyarılarda bulunarak, “Çok su içmek zararlı olabilir. Bu hastalar gereken su miktarlarının değişebileceğinden dolayı düzenli doktor takibinde olmaları gerekli” dedi.

Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, suyun az içilmesinin böbrek taşı, böbrek yetmezliği, kabızlık, dolaşım bozukluğu, kilo alımı gibi pek çok ciddi olumsuz tabloya neden olabileceğini belirtti. Vücut için gerekli su miktarının idrarın rengini belirlediğini kaydeden Prof. Dr. Zümrütdal, “Su içmek aslında hiç de basite alınmaması gereken bir alışkanlık. Çünkü her gün aksatılmadan ve yeterli olarak tüketilmesi gerekiyor. İçtiğimiz su miktarının yeterli olup olmadığını anlamak içinse en pratik yaklaşım idrar rengimize bakmak. Normalde açık sarı olması gereken idrar rengi koyulaşmaya başladıysa vücudun susuz kaldığına işaret eden bir bulgu olduğundan mutlaka önlem almak gerekiyor” diye konuştu.

Su miktarına dikkat

Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal özellikle kalp, böbrek ve solunum yetmezliği olan ileri yaş hasta grubunda, günlük idrar miktarı sıklıkla yetersiz olabileceğinden, içilen su miktarına dikkat etmek gerektiğini anlattı. Zümrütdal, “Kalp ve böbrek yetmezliği olan bir hastanın günlük idrar miktarı yaklaşık bir litre civarında ise, o hastanın günde 2 buçuk, 3 litre su tüketmesi ek fayda sağlamıyor. Tam aksine, bir süre sonra nefes darlığı, bacaklarda şişme, kanda tuz oranının düşmesi gibi sorunlara yol açabiliyor” dedi.

Hastaların idrarla birlikte vücuttaki genel sıvı kaybı, günlük almaları gereken su miktarı ve koşullara göre değişebilecek sıvı gereksinimi için düzenli takip altında olmaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Zümrütdal, “Bu nedenle özellikle kalp ve böbrek yetmezliği olan kişilerde günlük su, sıvı alımının ne kadar olması gerektiği mutlaka doktor kontrolünde belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Sadece bazı hastalıkları olanlar değil, sağlıklı kişilerde de fazla suyun zarar verdiğini anlatan Zümrütdal, “Normal koşullarda fazla su içilmesi böbreklerin aşırı çalışmasına, vücuttaki sodyum, potasyum ve birçok mineral dengesinin bozulmasına, buna bağlı olarak da, vücudun tüm işlevsel faaliyetlerinin olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle, özel bir durum olmadıkça günde 2-3 litreden fazla su tüketilmemesi de öneriler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.