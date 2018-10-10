1. Çevreyolunda asfalt çalışması yapıldı

Çevreyolunda asfalt çalışması yaptı.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkililer, kısa süre içerisinde tamamlanan altyapı, kaldırım ve refüj çalışmalarının ardından asfalt çalışmasına başladıklarını belirterek, kısa süre içerisinde asfalt serim işini de tamamlayıp, caddeyi tamamen trafiğe açacaklarını söyledi.

Sürücüler ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yoldaki çalışmaların tamamlanması halinde trafiğin daha rahat seyredeceğini belirtip, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya ve ekibine teşekkür etti.