1 Kişinin öldüğü kavganın şüphelisi teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan Adıyaman Çöplüğü civarında iddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada kimin ateşlediği tespit edilemeyen pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar Selçuk Sönmez’e isabet etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sönmez, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Selçuk Sönmez, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan yaklaşık birkaç saat sonra olayın şüphelisi olduğu öğrenilen M.A., Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği önünde polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekiplerine teslim olan M.A’nın olay sonrası korkuya kapılarak iş yerine gittiğini daha sonra ise biraz sakinleşerek teslim olduğu öğrenildi.

(Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.