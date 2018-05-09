1. Uluslararası Adıyaman Perre Sanat Çalıştayı düzenlendi

Uluslararası Adıyaman Perre Sanat Çalıştayı başladı.

Perre Antik Kentinde gerçekleştirilen ve 6 gün boyunca devam edecek çalıştaya Adıyaman, Ankara, Bolu, Gaziantep Eskişehir, İstanbul, Konya, Sivas Tekirdağ, Polonya, Almanya, Hindistan, Gürcistan, İngiltere, Slovakya, Rusya ve Türkmenistanlı sanatçılarından oluşan toplam 100 ressam katıldı. Çalıştayın açılış programına Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Adıyaman Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Alagöz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Ekici, ressamlar, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Alagöz, “ Kentimizde sanata ve sanatsal altyapı gelişimlerine değer katacak iletişimleri güçlendirmek, sanatsal olarak zenginleştirilmesine katkıda bulunmak, genel anlamda ise Türk sanatının gelişimine katkıda bulunmak amacındayız. Katılımcılar, çalıştayda ortaya çıkardıkları bir eseri Uluslararası Adıyaman Perre Sanat Çalıştayı Koleksiyonuna bırakmış sayılacaklardır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra konuşan Adıyaman Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ile Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu ise, böyle bir programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek çalıştayın hayırlara vesile olmasını diledi. Polonya’dan Adıyaman’a gelen Ressam Wit Boguslawski Adıyaman’ı oldukça beğendiğini belirterek, “Polonya’dan Adıyaman’a, geldim, Adıyaman çalıştayı için. Çalıştay için Adıyaman Üniversitesi bana davet gönderdi. Bende burada resim çalışacağım bir sanatçı gurupla beraber. Burası çok enteresan bir yer arkeoloji olarak” şeklinde konuştu.

Eskişehir’den gelen Ressam Levent oruç ise, konuşmasında, “Bu sayede Adıyaman’ı görme fırsatım oldu. Adıyaman’ın tarihi dokusu beni çok etkiledi. Burada resim yapmak ayrıca bana mutluluk verdi. İnsanlarla bir arada olmak, sanat paylaşmak beni çok onure eden bir durum. Eskişehir’den geldim hem ressam arkadaşlarıma, hem bütün sanatçılara, müzisyenlere de Adıyaman’a gelip görmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Zeliha Özçur ise danıştayı oldukça çok beğendiğini ve herkese tavsiye edeceğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından ressamlar tarafından Perre Antik Kentinde resimler çizildi.