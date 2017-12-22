1 Yılda 16 kişi hayatını kaybederken bin 701 kişi yaralandı

İl genelinde 2017 yılında 16 kişi hayatını kaybettiği bin 701 kişinin ise yaralandığı trafik kazasında 2016 yılına göre yaralamalı trafik kazası sayısında yüzde 11’lik bir düşüşün yaşandığı belirtildi.

Trafik ekiplerince yapılan denetlemelerle ile ilgili olarak yapılan çalışmalar da, 2016 yılında kontrol edilen toplam araç sayısı 168 bin 308 iken 2017 yılında 242 bin 739 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerin 2016 yılına göre, yüzde 44.2’lik bir artış gözlendiği öğrenildi. 2017 yılı içerisinde trafik polisleri tarafından il genelinde yük ve yolcu taşımacılığında 56 bin 206, 28 bin 269 alkol denetimi, 5 bin 933 motosiklet denetimi, 90 bin 425 emniyet kemeri denetimi, bin 279 okul servis denetimi, 60 bin 567 diğer denetimler olmak üzere toplam 242 bin 739 denetim yapıldı. 2017 yılı içerisinde yapılan denetimlerde 46 bin 105 araç ve araç sürücüsüne toplam 12 Milyon 82 bin 859 TL para cezası uygulanırken 3 bin 695 araç evrak eksikliğinden trafikten men edildi. Denetimlerde 445 araç sürücüsünün de ehliyetine el konuldu. Aynı zamanda 2017 yılı içerisinde trafik ekipleri tarafından toplam 21 bin 825 sürücüye ve yayaya trafik eğitimi verildi.

2018 yılının tamamen kazasız geçilmesi için mücadele vereceklerini dile getiren İl Emniyet Müdürü Metin Alper, “2117 olduğu gibi 2018 yılında da trafik kazalarının önlenmesi için bir seferberlik başlatacağız. İnşallah 2018 yılını Adıyaman için trafik kazalarının önlenmesi yılı ilan ederek bu anlamdaki faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.