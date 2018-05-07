100. Yıl Parkında bakım onarım seferberliği yapıldı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yaz mevsimi öncesi şehir merkezindeki mevcut parklarda gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Karapınar Mahallesinde bulunan 100. Yıl Parkında bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, Ramazan ayına kadar bütün parklardaki bakım onarım işini tamamlamayı hedefliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye görevlileri, il merkezinde bulunan tüm parklarda onarım ve bakım çalışmalarının yapılacağını dile getirerek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak mevsim şartlarına uygun olarak parklarımızda bakım, onarım, çimlendirme ve temizlik çalışmalarına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.