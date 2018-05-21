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21 Mayıs 2018 15:20

15 Bin kişi içerisinden bin 500 kişi belirlendi

Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu (İşkur) İl Müdürlüğü ile Adıyaman’daki kamu kurumları arasında düzenlenen Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alınacak bin 500 kişi başvuruda bulanan 15 bin 141 kişi arasından belirlendi.

15 Bin kişi içerisinden bin 500 kişi belirlendi

21 Mayıs 2018 15:20


Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 6 ay süreli olarak çalışmak isteyen vatandaşların başvuruları 30 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında alındı. Adıyaman’da ki 40’dan fazla kurumda 6 ay süreyle istihdam edilecek bin 500 kişi için 15 bin 141 kişi başvuruda bulundu. Kuraları çekilen işçiler 1 Haziran ile 30 Kasım 2018 tarihleri arasında çalışacak.


İşkur Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirterek, “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü TYP mevzuatı gereğince, istihdamında güçlük çekilen gruplar, kadınlar,35 yaş üstü erkekler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar birinci liste, bunlar dışında kalanlar (35 yaşın altındaki erkekler) ikinci liste olacak şekilde tasnif edildi. TPY kapsamında 6 ay süre ile çalışacak bin 500 kişi için 15 bin 141 kişi başvurdu. 40’dan fazla kamu kurumunda proje uygulanıyor. 1 Haziran itibariyle işbaşı yapacaklar. Müracaatlarda en fazla talebi Adıyaman Belediyesine 300 kişilik kontenjan için 6 bin kişi başvuruda bulundu.


Samsat depreminin ardından TBMM Ahmet Aydın’ın girişimiyle bin 500 kişiye ilaveten 300 kişi ilave edildi. Samsat’ta ikamet eden ve depremde zarar gören aileler arasından 300 kişi arasından seçilecek” diye konuştu.


Adıyaman Belediyesi 300, Adıyaman Orman İşletme 100, Adıyaman İl Özel İdare 128, Müftülük 62, Valilik 63, kültür ve Turizm Müdürlüğü 20, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 20, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü 30, Milli Parklar Şube Müdürlüğü 20, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü 30 il merkezinde olmak üzere ilçelerle birlikte bin 500 kişi istihdam edilecek.




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