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21 Mayıs 2018 12:01

15 Dönümlük ekin alanı küle döndü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen ekin yangınında 15 dönümlük alan küle döndü.

15 Dönümlük ekin alanı küle döndü

21 Mayıs 2018 12:01


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Ortanca Köyünde kime ait olduğu öğrenilemeyen bir ekili arazi içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda alevler söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı yangın olayında 15 dönüm alana ekili olan arpalar küle döndü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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