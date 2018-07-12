15 Temmuz Adıyaman Üniversitesinde etkinliklerle anılıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Adıyaman Üniversitesi Camii avlusunda demokrasi nöbetlerinden çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Sergi, 16 Temmuz pazartesi gününe kadar ziyaretçilerine açık kalacak.

Etkinlikler kapsamında ayrıca 13 Temmuz Cuma günü Adıyaman Üniversitesi Camisinde Cuma Namazı öncesi şehitler için mevlit okutulacak. 13 Temmuz gecesi ADYÜ Kalede 15 Temmuz belgesel gösterimi yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, 15 Temmuz’da milletin iradesiyle yazılan destanın ve akan şehit kanlarının asla unutulmayacağının belirtti

Gönüllü, "15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız hain darbe girişiminin üzerinden tam iki yıl geçti. O gece darbeye karşı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım nezdinde meşru hükumetimiz ile milletimizin yanında olduğumuzu daha darbenin ilk dakikalarında bir bildiri yayımlayarak duyuran ilk üniversite, ilk kurum olduk. Böylece daha diğerleri ne olduğunu anlamaya çalışırken biz safımızı belli ettik. Tekrar böylesine bir gece yaşamamak, şehitlerimizi yad etmek, mili iradenin zaferini genç nesillere hatırlatmak adına üniversitemizde 15 Temmuz gününü geçen sene olduğu gibi bu senede bir dizi etkinlik ile anıyoruz.

Fotoğraf sergisinin yanı sıra 13 Temmuz’da Cuma Namazı öncesi şehitlerimiz için mevlit okutulacak, akşamında ise belgesel gösterimi yapılacak. Bu vesileyle ben 15 Temmuz dahil tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Hepsine milletçe sonsuz minnettarız. Allah, milletimizi muhafaza etsin. Bir daha aynı ihanetleri yaşamamayı diliyorum. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak bu mücadelede üzerimize düşen görevi ifa etmeye devam edeceğiz. Tüm personel, öğrenci ve vatandaşlarımızı etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.