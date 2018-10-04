15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen anma programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler seslendirildi, gösteriler sahnelendi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, 15 Temmuz'daki büyük gayretin ve kahramanlığın canlı şahitlerinden biri olarak mücadele ettiklerini söyledi.

Milletvekili Toprak, “Türkiye'nin birçok noktasında kalkışma deneyen alçak FETÖ terör örgütü üyeleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletimizin direnişiyle karşılaşmış ve kanlı emellerine ulaşamamışlardır” diye konuştu.