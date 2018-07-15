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15 Temmuz 2018 15:26

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Adıyaman’da, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlit okutuldu.

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz 2018 15:26


Yenipınar Camii’nde okunan Mevlidi Şerife Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, bazı kurum amirleri, polis memurları, askerler ve vatandaşlar katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Yenipınar Camii’nin tıklım tıklım dolduğu mevlid programında eller semaya kaldırılarak vatanın ve milletin mukaddesatı uğruna şehit olanlar ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dualar edildi. Programın sonunda vatandaşlara helva dağıtıldı.




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