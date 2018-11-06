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15 Temmuz şehitleri ve gazileri futbol turnuvası sona erdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Gazileri Kupası Futbol Turnuvası sona erdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Gazileri Kupası Futbol Turnuvası sona erdi.


Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan turnuvaya kamu kurumları katıldı. Toplam 16 takımın mücadele ettiği turnuvada Belören Lisesi öğretmenleri tarafından oluşturulan Kayı Spor ile Belediye Spor arasında oynanan final karşılaşmasını 2-1 kazanan Kayı Spor turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada ödülleri Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Balkar Beldesi Belediye Başkanı Orhan Orhan, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan ve kurum müdürleri tarafından verildi.

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