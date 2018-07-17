15 Temmuz üniversitede çeşitli etkinliklerle anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak hafta boyunca üniversitenin cami avlusunda demokrasi nöbetlerinden enstantanelerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan sergi ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Ayrıca, etkinlikler kapsamında Cuma Namazında 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimiz için dualar edilerek cemaate lokum ve gül suyu ikram edildi. Aynı günün akşamında ADYÜ Kale’de 15 Temmuz belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü 15 Temmuz akşamı ise üniversite çalışanları milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmak adına ilimizdeki etkinliklere de katılarak darbe girişimini bir kez daha kınadı.

İl protokolü ve Adıyamanlıların geniş katılımıyla Mimar Sinan Parkı önünde "Demokrasi Yürüyüşü” ile başlayan etkinlikler, Hükümet Meydanında devam etti.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ve eşi Necla Gönüllü ile üniversite çalışanları vatandaşlarla birlikte gece boyu nöbet tuttu.

Rektör Prof. Dr. Gönüllü, "Bugün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin yazdığı destanın ikinci yıl dönümüdür. Türkiye’nin seçilmiş, meşru Cumhurbaşkanını görevden uzaklaştırarak hayatına kastetmek, meşru hükümeti devirmeye çalışmak bu milletin kabul edeceği bir durum değildi. Cumhurbaşkanımız, meclisimiz, hükümetimiz, kahraman polisimiz ve ordumuzun emir ve komuta zincirine bağlı şerefli unsurları ve tüm milletimiz dirayetle bu kalkışmayı kısa zamanda durdurmuş, ülkeyi bir uçurumun kenarından döndürmüşlerdir. Bu konuda üniversitelerimiz de üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Tekrar böylesine bir gece yaşamamak, şehitlerimizi yad etmek, milli iradenin zaferini genç nesillere hatırlatmak adına Üniversitemizde 15 Temmuz gününü geçen sene olduğu gibi bu senede bir dizi etkinlik ile anıyoruz” diye konuştu.