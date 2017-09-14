150 Yataklı Hastane Projesi hasta ve hasta yakınlarını sevindirdi

Anadolu Hasta ve Hasta Yakınları Derneği (Hayad) Genel Başkanı Yusuf Babar, 2. basamak sağlık hizmeti verecek olan 150 Yataklı Devlet Hastanesinin yapılacak olmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Yusuf Babar, “Sağlık Bakanlığının üniversite hastaneleriyle devlet hastanelerinin birlikte kullanılması (afilasyon) olayını başlatmasından sonra, 2. basamak hastanesi olmayan nadir illerden olan Adıyaman iline 2. basamak hastanenin yapılacak olması hasta ve yakınlarını sevindirmiştir. Adıyaman’da afilasyon olayının başlamasıyla birlikte yeni açılan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sonra sağlık hizmetinin tek bir yerde verilmesi hasta ve yakınlarında bir dizi problemleri beraberinde getirmişti. Kentte hasta acil servisinin tek olması nedeniyle her hangi bir kavga neticesinde yaralıların aynı acilde tedaviye alınmaları en büyük sorundu. Bunun yanında hastanenin il merkezine uzak olması, bu uzaklıktan dolayı gece geç saatlerde hasta ve yakınlarının ulaşım sıkıntısı çekmeleri, 3. basamak sağlık hizmetinin daha pahalı olması, hasta ve yakınlarının aile hekimliğine uğradıktan sonra direk olarak 3. basamak hastaneye sevk edilmiş olmaları neticesinde hasta hastanedeki yoğunluğunun artması başlıca sorunlardı” dedi.

2016 yılında dernek olarak Ankara’da milletvekilleriyle bu konuyu görüştüklerini aktaran Babar, “Yaptığımız bir dizi görüşmeler neticesinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, eski devlet hastanesinin yerine daha modern 150 yatak bir hastanenin yapılacağını söylemişti. 2018 yılı yatırım programına alınarak eski hastanenin yerine yapılması kararlaştırılan daha modern 150 yatak 2. basamak hastanenin hasta ve yakınları arasında sevinçle karşılanmıştır. Emeği geçen tüm siyasilerimize bürokrasimize saygılarımızı sunarak teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.