1500 yıllık mozaik görücüye çıktı

Adıyaman'da bulunan 155 metrekarelik 1500 yıllık mozaik yapılan restorasyon ve konservasyon işleminin ardından ziyarete açıldı. Mozaik, bölgede bugüne kadar bulunan en büyük mozaik olma özelliğini taşıyor.

Kommagene Uygarlığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'te 2009 yılında bulunan ve koruma amaçlı üzeri örtülerek 2018 yılında yeniden açılan mozaik restore edilerek turizme kazandırıldı. 2009 yılında Perre Antik Kent'teki kazılarda ortaya çıkartılan M.S. 5. Yüzyıl'a ait 1500 yıllık mozaiğin restorasyon ve konservasyon işlemleri Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık çalışmanın sonunda tamamlandı. Perre Antik Kent'teki nekropol alanında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan 155 metrekarelik dev mozaik yeniden gün yüzüne çıkartılarak turistlerin beğenisine sunuldu. Mozaikli alanı gezen ziyaretçiler büyüklük ve desen olarak mozaiğin görülmeye değer olduğunu dile getirdi.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, 155 metrekarelik mozaiğin 125 metrekaresinin sağlam olarak ortaya çıkartıldığını belirterek, “Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerinin restorasyon ve konservasyon işlemi bitti. Bu gün ise ziyarete açıldı. Ziyaretçilerin ilk izlenimi olumlu. Bundan sonraki ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Bu büyüklükteki mozaiğin tek bir yapıda ortaya çıkması nedeniyle bölge turizmi açısından büyük önem arz ediyor” dedi.

Perre Antik Kent'in içinde bulunduğu Örenli (Pirin) Mahalle Muhtarı Ömer Ekici, “Örenli Mahallemiz 1. Sınıf SİT alanı olduğu için mahallemiz için değil ama Adıyaman için çok önemlidir. Bunun için Perre Antik Kent'in gün ışığına çıkarılmamış yerlerinin de çıkartılmasını istiyorum” diye konuştu.

Roma Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen mozaiğin orta ana sahnesinde asma dalı, üzüm taneleri, otlayan geyik, horoz, tavuk, telli turna bulunuyor. Mozaiğin yan çerçevelerinde ise sekizgen, baklava dilimi, kalp ve üç boyutlu küre figürleri yer alıyor. Mozaik büyüklüğü bakımından bölgede bugüne kadar bulunan en büyük mozaik olma özelliğini taşıyor.

2016 yılında Perre Antik Kenti Çevre Düzenlemesi ve Uygulamaları Projesi kapsamında mozaiğin bulunduğu alanı kaplayacak şekilde çelik konsorsiyum ve yürüme yolları yapıldı.