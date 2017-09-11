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11 Eylül 2017 19:16

19. Besni Eğitim Bayramı ön hazırlık toplantısı yapıldı

Besni Eğitim Vakfı (BEV) 6-7-8 Ekim’de yapılması planlanan 19’uncu Eğitim Bayramı hazırlıklarına devam ediyor.

19. Besni Eğitim Bayramı ön hazırlık toplantısı yapıldı

11 Eylül 2017 19:16

Dünya’da ilk ve tek olan Eğitim Bayramı hazırlıkları Besni Eğitim Vakfı, Besni Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı sahipliğinde yürütülüyor.


Bu kapsamda BEV Başkanı Ali Balta, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Besni’ye gelerek Kaymakamlık toplantı salonunda Besni Kaymakamı Ahmet Gencer başkanlığında ön hazırlık toplantı düzenledi. Toplantıda eğitim bayramı ile ilgili hazırlıkların başladığı ve çok sayıda aktivitelere yer verileceği söylendi ve düzenlenen taslak programı üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitim bayramı programında bayram yürüyüşü, paneller, resim sergisi, yöresel ürünler sergisi, folklor gösterileri, konser gibi etkinlikler yer alacak. Bayramda düzenlenecek olan konsere sanatçılardan Tuncay Okutan ve Yusuf Güney’in katılması bekleniyor. Toplantıya Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, BEV Başkanı Ali Balta ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


BEV Başkanı Ali Balta ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret ederek, düzenlenecek olan Besni Eğitim Bayramına davet etti.




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