19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Adıyaman Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelink bırakılmasıyla başlayan 19 Eylül Gaziler Gününde Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye ve Muharip Gaziler Derneğinin çelenkleri bırakıldı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu.

Buradaki törenlere Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanvekili Hasan Demir, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve askeri personel katıldı.

Valilikteki törenin ardından Adıyaman Şehitliğine geçilerek burada şehitler için dua okundu. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından dua edildi.