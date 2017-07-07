2 bin yıllık aslan heykeli tahrip edildi

Kahta ilçesinde Arsemia ve tarihi Nemrut Dağı yolu güzergahında bulunan Kommagene Krallığı’nın aile mezarlığı olarak bilinen Karakuş Tümülüsü’nün doğusunda iki, güneyinde ve kuzeybatısında birer sütun yer alıyor. Sütunların üzerinde kartal ve arslan heykelleri ile Kral Antiochos ile tanrı Herakles’i tokalaşırken resmeden kabartmalar bulunuyor. Doğu tarafındaki sütunun üzerindeki arslan heykeli yıllar önce sütunun üzerinden düşürülerek yurt dışına kaçırılmak istenmiş ancak yapılan ihbarlar sonucunda arslan heykelinin yurt dışına kaçırılması önlenmişti. Yıllardır yerde duran arslan heykeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılarak tahrip edildi.

Nemrut Dağı Milli Parkı alanında bulunan Karakuş Tümülüsü’ndeki arslan heykelinin tahrip edilmesine tepki gösteren turizmciler, “Tarihimize sahip çıkamıyoruz. Bu arslan heykeli daha önce kuzeydoğu tarafındaki sütunların üzerindeydi. Buradaki Nemrut Dağı ve diğer tarihi eserler dünya kültür mirası olarak kabul edilmiş. Bu tarihe, bu 2 bin yıllık heykele nasıl kıymışlar anlayamadık. Bu heykeli tahrip eden eller kırılsın” dediler.