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2. Çevreyolunda altyapısı tamamlanan noktalar asfaltlanıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2.

Çevreyolunda altyapı çalışmaları tamamlanan noktalarda asfalt öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı.


Daha önce Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılı asfalt programında yer alan birçok noktada gerçekleştirilen çalışmalara 2. Çevreyolunda da başlayan ekipler, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor.


2. Çevreyolunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından kısa süre önce çevreyolunun belli kesimlerinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla asfaltlama çalışmalarına başladıklarını belirtti.

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