2. Çevreyolunda asfalt çalışması yapıldı

Çevreyolunda asfalt çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkililer, daha önce altyapı çalışması yapılan noktalarda sürdürülen asfalt çalışmalarda sona gelindiğini dile getirdi. Yetkililer ayrıca, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını da belirttiler.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren cadde sakinleri ise yetkililere teşekkür etti.