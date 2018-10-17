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2. Çevreyolunda kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından 2.

Çevreyolunda kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması yapıldı.


Yaz mevsimi boyunca asfalt ve kaldırım döşeme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen belediye görevlileri, “Şehrin birçok noktasında vatandaşın yoğun olarak kullandığı bölümlerde refüj ve kaldırım döşeme çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda 2. Çevreyolunda da kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmaları yaptık” diye konuştu.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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