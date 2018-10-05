2. Gıda ve yöresel ürünler fuarı açıldı

Adıyaman'da 2. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarının açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Adıyaman-Kahta Karayolu üzerinde Ticaret ve Sanayi Odasına ait Fuar Merkezinde açılışı gerçekleştirilen 2. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarında Türkiye'nin değişik illerden 70 işletme stant açtı. Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon tarafından düzenlenen 2. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarının açılışında konuşmalar gerçekleştirildi.

Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon Sorumlusu Mustafa Gül yaptığı açılış konuşmasında, geçen yıl gıda ve yöresel ürünler fuarının büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Bu yıl bu fuarın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Fuarcılık alanında ilimiz son dönemlerde atağa geçti. Adıyaman'ın yanında Şanlıurfa'da da fuarlar gerçekleştireceğiz. 2. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarına 70 firma katıldı. Bunların 10'u Adıyaman firması, 60'ı ise Türkiye'nin değişik illerinden gelen firmalardır. Fuarımız 05-14 Ekim tarihleri arasında sabah saat 10.00'dan akşam 22.00'a kadar açık olacak” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise konuşmasında, “Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarının hayırlı kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Bugün önemli bir açılışı icra ediyoruz. Kentlerin, ülkelerin gelişmesi ürünlerini dünyaya pazarlaması ile oluyor. Adıyaman'da bu tür fuarların daha sık yapılması lazım. Türkiye'de en fazla fuar düzenleyen 8. il konumundayız. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Dünyanın hiçbir yerinde üretmeden, ürettiğini satmadan zengin olunamayacağı biliniyor. Bizim de üretmemiz bu ürünlerimiz satmamız gerekir” diye konuştu.

Tarım ve Ormancılık Müdürü Adil Alan ise, Adıyaman'ın badem ve nar gibi ürünlerde marka olduğuna işaret etti.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu konuşmasında, “Fuarlara taraftarım ancak gıda fuarına çok taraftarı değilim. Çünkü Türkiye'nin çeşitli illerinde firmalar geliyor, ürünlerini burada satıyor. Bizim esnafımız bu gıda fuarlarında mağdur olabilir. Vatandaşlarımız Adıyaman'da olan ürünleri esnaftan, diğer ürünleri buralardan alabilirler. Hem esnafımız hem de fuara katılan esnaf kazanır” ifadelerini kullandı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise konuşmasında tanıtımın önemine işaret ederek, “Biz kendi değerlerimizi Türkiye'ye, dünyaya tanıtma da gerilerde kalıyoruz. Ama son dönemlerde fuarcılık ile yapılan tanıtımlarda ilimiz bir atağa geçtiğini görmekteyiz. Fuarcılık konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adıyaman tanıtımına çok büyük katkısı oluyor. Bir ilin kalkınması gelişmesi o ilin tanıtımıyla çok yakından ilgilidir. Biz kendi elimizdeki değerleri başta turizm değerlerini tanıtmalıyız. Aksi halde hiçbir verim alamayız. İnşallah bundan sonraki süreçte ilimizi her alanda, her platformda en iyi şekilde tanıtıp en iyi şekilde temsil edeceğiz. İlimizin Türkiye'nin en güzel illerinden birisi olduğunu herkese göstereceğiz” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra stantlar gezildi.