2. Kamu üniversite sanayi işbirliği toplantısı düzenlendi

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Üniversite Proje Etüt Destek ve Üretim Merkezi Koordinatörlüğü (ADYÜ PROJEM) bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi (ADYÜ TTO) tarafından tertip edilen "2. Kamu Üniversite Sanayi Buluşuyor" adlı etkinlik Üniversitemiz Merkez Külliyesi Vehbi Koç Salonunda düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, ilmin mesh edildiği yerlerin üniversiteler olduğunu ve insanın akıl ve bilgisinin birlikte yürümesi gerektiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Gönüllü, "Bilginin üretime dönüşmesi ve ekonomiye yansımasının yolu üniversitelerden geçer. Elimizin altında üniversite olarak yok yok. Her türlü materyal ve laboratuvar mevcut. Elimizdeki imkanlarla üretip, ürettiğimizi vermeyi bilen toplumlar olmalıyız. Değerli çalışmalara imza atmalıyız. Örneğin savunma sanayinin ülkemizin önünü açacağına inanıyorum. Hedefimize ulaşabilme açısından kamu, üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmemiz ve artırmamız gerekiyor. Bugün gerçekleştirilen toplantının önemine bir kez daha vurgu yaparken önemli adımlar atılmasına vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, "Bilginin kaynağı olan üniversitelerin sanayi yani teknoloji ile bir araya gelmesi önemli bir hal aldı. İngiltere ve Amerika 1800'lü yıllarda bu değişime öncülük etmiş, 1990 yıllarında KÜSİ kapsamında çeşitli merkezler açılmış ve 2015-2018 yılları arasında KÜSİ strateji projeleri üretilmeye başlandı. Ülkemizin 2023 ve daha sonraki hedeflerine ulaşması için kamu alanında yatırımlara önem veren bir yol haritası çizilmiştir. Bunlardan en önemlisi Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Strateji ve Eylem Planı'dır. Bu eylem planı ile hep birlikte yürümeli ve büyük bir sinerji yaratmalıyız" dedi.

Üretim için teorik ve pratiğin yan yana gelme şartı olduğunu belirten ATSO Başkanı Mustafa Uslu, "Teknolojide geri kaldık. Maalesef tüketici bir toplum haline geldik. Teorik ve pratik bilgiyi bir araya getirerek üretimi had safhaya ulaştırmamız gerekiyor. Görüldüğü gibi ekonomi kötü oldukça dış güçler saldırılarına devam ediyor. Güçlenmemiz ele vermemiz ve çok üretip ürettiğimizi dışarı satmamız gerekiyor" dedi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk yaptığı konuşmada hedeflerinin ilimizin kanayan yaralarından biri olan kalifiye eleman eksikliğini gidermek ve istihdam sorununu ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından etkinliğin ikinci kısmında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri özellikle Teknokent bünyesinde öğretim elemanlarının şirket kurulması ile ilgili destekler başta olmak üzere ilgili bakanlık bünyesindeki destekler hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi.

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü ve KÜSİ Adıyaman İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Ayaş ilimizdeki KÜSİ faaliyetleri; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinden Uzman Hakan Bal, Bakanlığın KÜSİ faaliyetleri; Uzman Aynur Emre, dijitalleşen dünyada mesleklerin gelişimi; Mühendis Recep Uzungil ise KÜSİ Platformu hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.