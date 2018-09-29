20. Besni Eğitim Bayramı düzenlendi

Dünyanın ve Türkiye'nin ilk eğitim bayramı olma özelliğini taşıyan Besni Eğitim Bayramının 20'ncisi Adıyaman'ın Besni ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Besni ilçesinde düzenlenen Eğitim Bayramının 20'incisi birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Eğitim Bayramı, Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan ve Kaymakamlık önünde son bulan kortej yürüyüşü ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören alanında halk oyunları ekibi folklor gösterisi sundu.

Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi Öğrencisi Dilara Doğan tarafından okunan şiirin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Besni Eğitim Vakfı Başkanı Ali Balta yaptı.

Vakıf Başkanı Ali Balta, “Eğitimin kutsallığına inanmış birçok yürek olarak hepimiz buradayız. Yaklaşık çeyrek asırdır kutlamakta olduğumuz bayramımız hemşerilerimiz tarafından da sahiplenilmiş ve Besnililere mal olmuştur” dedi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise konuşmasında, “20'incisini kutladığımız eğitim bayramı hakikaten daha önce çalıştığım hiçbir vilayette rastlamadığım farklı bir etkinlik, bir farklı coşku, bir farklı heyecan. Ben Besnililerde bunu geldiğim ilk anda fark etmiştim. Eğitim deyince yürekleri farklı çarpıyor. Başka bir heyecan ile yüzlerinin renkleri tatlı bir pembeye dönüşüyor. Bunu gerçekten müşahede ettim” diye konuştu.

Törende AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk de birer konuşma yaptı.

Eğitim Bayramları etkinlikleri içerisinde, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulurken, Halk Eğitim Merkezi ve Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kermes ile BEFSAD Derneğinin fotoğraf serginin açılışları yapıldı.

Daha sonra ise Besnili hayırseverlerden Erdemoğlu Ailesi tarafından Besni'ye yaptırılan ve onarımı tamamlanan Mehmet Erdemoğlu Cami ile Servi Erdemoğlu Taziye Evinin açılışı yapıldı.

KYK Kız Öğrenci Yurdu Salonunda Mehmet Erdemoğlu Vakfı Bilgi Yarışması ve ödül töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mebbis Yöneticisi Mehmet Songuralp'ın koordinatörlüğünde ilkokul, ortaokul ve liseler arası düzenlenen bilgi yarışması sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Bilgi yarışmasının ardından Moderatörlüğünü Şaban Çağıran'ın yaptığı Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ile "Adım Adım Başarı Yolculuğu" adlı söyleşi düzenlendi.

Söyleşinin ardından ise Besni Şehir Stadyumunda Latif Doğan sahne aldı.