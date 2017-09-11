2017-2018 eğitim-öğretim yılı sene başı toplantısı yapıldı

Yeni müfredat üzerinde ağırlık verilen toplantıda bu işin önemine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yazar, “Şu an itibari ile bakanlığımız bu işe iyice eğiliyor bakanlık yaklaşık 1.5 yıldır müfredat çalışması yaptı, incelemeler hala devam etmektedir. Bakanlığımız yaklaşık 7 bin kişi yetiştirmiş 10 binlerce öğretmenlerin görüşlerinin alınmış, hatta 250 -300 bin kişiye ulaşılmıştır. Bu sene 1,5 ve 9 sınıflarda bu ise başlıyoruz seneye hepsini kapsıyor. Zaten bu sınıflar uyum eğitimi nedeniyle bir hafta önce ders başı yapacaklar. Akademisyenlerle uzun süre çalışmalar yapılmış bu müfredatın en güzel yanı öğrencinin tamamen kendi basına yetişmesi göz önüne alınmış bu müfredatta değerler eğitimi kitapların içine alınmış illerde yapılmış olan tüm zümre çalışmaları rapor olarak istenmiş yapılan değişikliğe bakarsak değer eğitimin asıl amaçlarından bir olduğu görülüyor öğrenci dersi görürken o dersin değerler eğitimini de alacaktır. Bu kadar önemsenen bir müfredatın başarıya ulaşması konusunda bizlerde elimizden geleni yapmalıyız” dedi.