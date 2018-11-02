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2019 yılı bütçe tasarısı komisyona havale edildi

Adıyaman İl Genel Meclisi 2019 yılı bütçe tasarısıyla ilgili kararı onaylayarak, ilgili komisyona sevk etti.


Adıyaman İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısının 2. oturumunda 2019 Yılı Mali Yılı Bütçe Tasarısının hazırlanması için İl Özel İdare Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı görüşüldü.


İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen oturumda 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısının hazırlanarak görüşülmesi istendi. Bütçe tasarısıyla ilgili öneri Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.


Mehmet Can Erdoğan, komisyon tarafından hazırlanacak bütçenin şimdiden hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

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