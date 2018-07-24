Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 18:02

24 derslik okulun yapım çalışmalarına başlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaklaşık 9 Milyon TL’ye mal olacak olan 24 derslik okulun temel atma öncesi çalışmalarına başlanıldı.

24 derslik okulun yapım çalışmalarına başlandı

24 Temmuz 2018 18:02


Yavuz Sultan Selim Mahallesinde 5 bin 600 metre karelik alana temeli atılacak olan 24 derslikli ilkokulun 1 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, temel atma öncesi çalışmalarını yerinde inceledi.


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, ülkenin geleceği açısından eğitimin önemine değinerek, “ İlçemizdeki okullaştırma oranını yüzde 100’e çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzde senelerde ilçemizde tekli eğitim sistemine geçebileceğiz. Okulumuzun tamamlanmasıyla birlikte Yavuz Selim Mahallesinde ikamet eden öğrencilerimiz civar okullara gitmeyecek. 24 derslikli modern okulumuzda eğitimlerini tamamlayabilecek” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç