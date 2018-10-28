29 Ekim kutlamaları Adıyaman'da başladı

Yıl Dönümü tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da büyük bir coşkuyla kutlanmaya başlandı.

Adıyaman'daki 29 Ekim Kutlamaları Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanlığının valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Valilik önünde gerçekleşen törene Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, vali yardımcıları, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, partililer, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.