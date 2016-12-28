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28 Aralık 2016 12:37

3 ayrı iş yerini soyan hırsızlardan biri yakalandı

3 ayrı iş yerini soyan hırsızlardan biri yakalandı

28 Aralık 2016 12:37

Adıyaman’da üç iş yerine girerek hırsızlık yapan 2 şahıstan biri yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkezde 3 farklı iş yerinden 3 adet diz üstü bilgisayarın çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçerek hırsızlık olayının gerçekleştiği adreslerde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların A.Ç. ile O.Ç.’nin olduğu anlaşıldı. Şahısların kimliklerinin tespit edilmesi üzerine polis ekipleri A.Ç.’yi çalınan bilgisayarlarla birlikte yakalarken O.Ç.’nin ise yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan A.Ç., emniyette tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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