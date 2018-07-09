3. Çevreyolu ile Atatürk Bulvarının kesiştiği noktaya kavşak yapılıyor

Çevreyolu ile Atatürk Bulvarının kesiştiği noktaya kavşak yapılması için çalışmalara başlanıldı.

Yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyan sürücüler, alternatif yolların ve bağlantı kavşakların tamamlanmasıyla şehir genelindeki trafik yoğunluğunun minimuma ineceğine inandıklarını söyledi.

Konu ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise her geçen gün gelişen Adıyaman’ın ulaşımdaki problemlerini ortadan kaldırmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarını dile getirdi.