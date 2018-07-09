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09 Temmuz 2018 16:53

3. Çevreyolu ile Atatürk Bulvarının kesiştiği noktaya kavşak yapılıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından yapımı büyük ölçüde tamamlanan 3.

3. Çevreyolu ile Atatürk Bulvarının kesiştiği noktaya kavşak yapılıyor

09 Temmuz 2018 16:53

Çevreyolu ile Atatürk Bulvarının kesiştiği noktaya kavşak yapılması için çalışmalara başlanıldı.


Yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyan sürücüler, alternatif yolların ve bağlantı kavşakların tamamlanmasıyla şehir genelindeki trafik yoğunluğunun minimuma ineceğine inandıklarını söyledi.


Konu ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise her geçen gün gelişen Adıyaman’ın ulaşımdaki problemlerini ortadan kaldırmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarını dile getirdi.




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