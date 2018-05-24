3. Çevreyolunda asfalt çalışması

Çevreyolu üzerinde sürdürülen çalışmalarda son aşamaya geliniyor.

3. Çevreyolu üzerinde bulunan Oduncular Sitesinde gerçekleşen yıkım çalışmalarından sonra düzenleme çalışmalarını da gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi, düzenleme yapılan yerleri asfaltlamaya başladı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, 3. Çevreyolunun tamamının kısa süre içerisinde trafiğe açılması için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.

Sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Fatih Mahallesi Muhtarı Hasan Çelik ise Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.