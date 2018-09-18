3. Çevreyolunda aşınan yollar asfaltlıyor

Çevreyolunda da başladı.

Daha önce Fen İşleri Müdürlüğü tarafından birçok noktada gerçekleştirilen asfalt döşeme çalışmalarının yanında, yine şehir genelindeki aşınan yollarda sürdürülecek olan aşınma tabakası asfalt çalışmaları için de kollarını sıvayan Adıyaman Belediyesi, 3. Çevreyolunda aşınan yolları yeniledi.

Gerçekleştirilen aşınma tabakası asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi veren belediye görevlileri, “3. Çevreyolunda bulunan Yeni Müftülük Caddesi ile 30 Ağustos Caddesi arasındaki kısımda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı şehir geneline yayacağız. Mevsim sonuna kadar tamamlamayı planladığımız çalışmalar neticesinde aşınan asfaltlar yenilenecek” diye konuştu.