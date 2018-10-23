3. Çevreyolunda engeller ortadan kaldırılıyor

Çevreyolunda, kamulaştırılan binalar bir bir yıkılarak yol genişletme çalışması devam ediyor.

3. Çevreyolu projesinde yaşanan kamulaştırma probleminden dolayı tamamlanamayan bölümler, Adıyaman Belediyesinin çalışmalarıyla bir bir tamamlanıyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 3. Çevreyolunun Fatih Mahallesi kısmında yol genişletme çalışmaları yapıldı. Mülk sahipleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde yolda kalan engeller yıkılarak ortadan kaldırıldı. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.