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22 Kasım 2017 17:38

3. Çevreyolunda refüj düzenleme çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi, 3.

3. Çevreyolunda refüj düzenleme çalışması yapıldı

22 Kasım 2017 17:38

Çevreyolunun Yeni Mahalle kısmındaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3. Çevreyolu’nun Yeni Mahalle kısmında refüj düzenleme ve kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.


Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yolun tamamen trafiğe açılmasından sonra yayalar ve sürücüler için daha sağlıklı bir hal alması için çalışmaları sıklaştırdıklarını dile getirerek, bu kapsamda kaldırım, yol çizgisi, refüj ve diğer işlemleri tek tek gerçekleştirdiklerini belirtti.




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