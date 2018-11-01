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3. Çevreyolunda refüj düzenleme çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından yapımı büyük ölçüde tamamlanan 3.

Çevreyolunda asfalt çalışmaları tamamlanan noktalarda refüj düzenleme çalışmalarına başlanıldı.


Adıyaman'da uzun yıllar önce yapımına başlanan ancak Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun göreve gelmesinden sonra gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde bitme aşamasına gelen 3. Çevreyolunda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 3. Çevreyolunun Yeşilyurt ve Siteler Mahallesi kısmında bulunan ve asfalt çalışmaları daha önce tamamlanan yolda refüj çalışması yapılıyor.


Konu ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, her geçen gün gelişen Adıyaman'ın ulaşımdaki problemlerini ortadan kaldırmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

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