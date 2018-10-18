3 gündür kendisinden haber alınamayan genç ölü bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan genç evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 122. Sokak içerisinde ikamet eden Cevahir Koyuncu'nun 3 gün boyunca işe gitmemesi ve arkadaşlarının da kendisinden haber alamaması üzerine Cevahir Koyuncu'nun babası olan Doğan Koyuncu'ya haber verildi. Merak içerisinde oğlunun ikamet ettiği eve gelen baba Koyuncu, ikametin demir korkuluklarını sökerek eve girdi. İçeriye giren baba oğlunun yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Cevahir Koyuncu'nun öldüğünü belirledi. Durum üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Cevahir Koyuncu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.