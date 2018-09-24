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3 Mahalle parkının oyun grupları yenilendi

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda başlatılan yenileme çalışması Alitaşı, Mara ve Yunus Emre Mahallerinde bulunan parklarda devam etti.


Proje çerçevesinde daha önce bazı mahallelerdeki parklarda gerçekleştirdiği oyun grubu yenileme çalışmalarını Alitaşı, Mara ve Yunus Emre mahallelerindeki parklarda da gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukları mutlu etti.


Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun talimatıyla 25 parkta gerçekleştirilecek olan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyleyen belediye görevlileri, yenileme çalışmalarının yanında tüm parkların bakımının ve düzenlemesinin de yapılacağını belirtti.

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