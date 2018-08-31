30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Valiliği tarafından Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde bir resepsiyon verildi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ve eşi Yasemin Kalkancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda il protokolü ve Adıyamanlılar bir araya geldi. Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Vali Yardımcıları Adem Kaya, Yasin Yunak, Ayhan Akpay, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, basın mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İl Genel Meclis Başkan ve üyeleri, mahalle muhtarları, şehit aileleri ve gaziler ile askeri erkan katıldı.

Adıyaman’da her kesimin katılımı ile düzenlenen resepsiyonda Vali Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı ile birlikte bütün konuklarını kapıda karşıladı. Bütün masaları tek tek gezen Vali Kalkancı ve eşi, konukları ile yakından ilgilenerek, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.