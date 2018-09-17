4-6 Yaş Kur'an kursu kayıtları başladı

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, 4-6 Yaş Kur'an kursu kayıtların başladığını ve Adıyaman'da ilk kez bu kursun açılacağını kaydetti.

4-6 yaş Kur'an kursu kayıtlarının yanı sıra diğer Kur'an kurslarının da kayıtları başladı. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, Kur'an kursları ile ilgili bilgi verdi.

Mehmet Taşçı, “Önümüzdeki eğitim öğretim yılında Adıyaman'ımızda Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 15 anaokulumuzda açılan 17 sınıfta 4-6 yaş Kuran kursu faaliyetlerini yürüteceğiz. Her sınıfımız ortalama 15 kişiden oluşacak. Özel sertifika olan 17 Kuran kursu öğreticisiyle bu sene inşallah 4-6 yaş gurubu Kuran kursu faaliyetlerine başlayacağız. Allah nasip ederse ileriki yıllarda müsait olan camilerin altını 4-6 yaş arası Kuran kurslarına çevireceğiz. 17 Eylül'de başlayan kayıtlar 21 Eylül'de son bulacak” dedi.

Taşçı, “Diğer Kur'an kurslarımızda bu gün itibariyle kayıtlar başladı. Temel dini bilgileri, Kuran'ı- Kerim'i öğrenmek cumaya kadar kayıtlar alınacak. İl merkezinde 65 Kuran kursunda, 150 Kuran kursu öğreticisiyle, il genelinde ise 200 Kuran kursunda 300 civarında öğreticiyle Kuran kursu vereceğiz. Hem Kuran kurslarında okuyan öğrencilerimize, hem de milli eğitim öğretim okullarında okuyan öğrencilerin eğitim öğretim dönemlerini kutluyorum, başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum” diye konuştu.