4. Sınıflar arası ödüllü kitap okuma yarışması düzenledi

sınıflar arası ödüllü kitap okuma yarışması düzenledi.

Kitap okuma yarışmasına ilçe genelinde bulunan okullardan toplam 137 öğrenci seçildi. Seçilen öğrencilere ücretsiz dağıtılan okuma kitaplarıyla ilgili sorular soruldu. Yarışmalar sonrasında yarışmaya katılan bütün öğrencilere kumbara hediye edildi.

Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir bu tür yarışmaların öğrencileri okumaya teşvik edici olmasından dolayı önemsediğini, bu yarışmayı düzenleyen okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür ettiğini söyledi.