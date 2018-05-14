Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 17:25

4. Sınıflar arası ödüllü kitap okuma yarışması düzenledi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe genelinde Erdemli ve Başarılı Birey Projesi kapsamında 4.

4. Sınıflar arası ödüllü kitap okuma yarışması düzenledi

14 Mayıs 2018 17:25

sınıflar arası ödüllü kitap okuma yarışması düzenledi.


Kitap okuma yarışmasına ilçe genelinde bulunan okullardan toplam 137 öğrenci seçildi. Seçilen öğrencilere ücretsiz dağıtılan okuma kitaplarıyla ilgili sorular soruldu. Yarışmalar sonrasında yarışmaya katılan bütün öğrencilere kumbara hediye edildi.


Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir bu tür yarışmaların öğrencileri okumaya teşvik edici olmasından dolayı önemsediğini, bu yarışmayı düzenleyen okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür ettiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç