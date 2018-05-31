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31 Mayıs 2018 15:37

4 yaşındaki Yezda, duyabilmek için ikince kez ameliyat edilmeyi bekliyor

Adıyaman’da, doğuştan işitme engelli olan 4 yaşındaki kız çocuğu tamamen duyabilmesi için ameliyat olması gerekiyor.

4 yaşındaki Yezda, duyabilmek için ikince kez ameliyat edilmeyi bekliyor

31 Mayıs 2018 15:37

Küçük kızın ailesi, çocuklarının ameliyatı için yardım bekliyor.


Adıyaman’da, ikamet eden Bülent ve Çiler Önemli çiftinin 3 çocuklarından biri olan ve doğuştan işitme engelli 4 yaşındaki Yezda Önemli, 3 yıl önce Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesinde kulaklarından ameliyat edildi. Amerika’dan getirilen ve yüksel maliyette olan cihaz ameliyatla Yezda’ya taktırıldı. Ameliyatla kulağına takılan cihaz sayesinde bir nebzede olsun duyan Yezda, geçen süreyle birlikte duyma oranını kaybetmeye başladı. Yeniden tedavisine başlanan Yezda’nın 2.kez ameliyat olması doktorlar tarafından istenildi.


İlk ameliyat masraflarını tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin karşıladığını olması gereken 2.ameliyatında sadece yarısının karşılandığını belirten Önemli, çifti devlet büyüklerinden yardım beklediklerini söyledi.


Yezda’nın ikinci kez ameliyat olması gerektiğini vurgulayan Baba Bülent Önemli, “ Çocuğum doğuştan işitme engelli. İlk ameliyatını devletimizin katkılarıyla Malatya’da gerçekleştirdik. Çocuğum bir süre duydu ama üzerinden zaman geçmesi ve tek kulağa cihaz yerleştirilmesinden dolayı 2.kez ameliyat olunması istenildi. Eğer her iki kulakta da cihaz olsa çocuğum oldukça güzel ve rahat duyacak. İkinci ameliyat masrafı oldukça yüksek ve devletimiz bu ameliyatın sadece yarısını karşılıyor. Bizimde maddi gücümüz yok. Ben yevmiye ile çalışan biriyim ameliyat konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, Başbakanımız Binali Yıldırım’dan bu konuda yardım istiyoruz. Oldukça çok kötü durumdayız, Allah aşkına kızımızın tedavisi için bize yardım edin” diye konuştu.




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