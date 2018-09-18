40 Öğrenci ile başladı 40 köy ile devam ediyor

Merkezi İstanbul'da bulunan Narinceliler Derneği, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı köylerde okuyan 40 öğrenci ile başlattığı kırtasiye yardımını, bu yıl 40 köyde okuyan bin 200 öğrenciye ulaşarak eğitim yardımlarına devam ediyor.

Narinceliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Yavuz Uçan,, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, başarılı olan ilk 7 öğrenciye sene sonunda bisiklet, ikinci öğrenciye tablet ve üçüncü öğrenciye ayakkabı hediye edileceğini belirterek öğrencilerin başarılı olmaları için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Köy okullarında okuyan öğrenciler için hazırlanan bin 200 çantanın içinde, çizgili ve kareli defterler, bir düzine kurşun kalem, 2 tane açacak, 2 tane silgi, makas, kuru boya ve abaküs ten oluşan bir kalemlik bulunuyor. Ayrıca çantaya birer suluk, diş macunu ve fırçası da eklenerek diş temizliğine de dikkat çekildi.

Öte yandan öğrencilere sürpriz yapmak için bazı kalemliklere 20 TL'lik harçlıklar da eklenerek çantalara bırakıldı.

Yapılan eğitim yardımı ile ilgili konuşan Narinceliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Yavuz Uçan, “Narinceliler Derneği'nin düzenlemiş olduğu 7. Geleneksel Kırtasiye Yardım'ına hepiniz hoş geldiniz. Bundan 7 yıl önce 40 öğrenci ile başladığımız kırtasiye yardımı şuanda 40 köyde okuyan bin 200 öğrenciye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler okuyarak ilerde bizim gururumuz olasınız diye eğitiminize katkı sunmaya çalışıyoruz. Sizler çalıştıkça bizler de size destek olmaya devam edeceğiz. Umudumuz olacaksınız. Memleketimizin kaderi sizin elleriniz ile değişecek büyüyecek inşallah. Yaptığımız yardımlardan dolayı bizi alkışlamayın onun yerine derslerinizde güzel notlar alın. 7 tane okulumuza 7 bisiklet bıraktık. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, başarılı olan ilk 7 öğrenciye sene sonunda bisiklet hediye edeceğiz. Bizlere katık sunan İstanbul'daki tüm hayırsever iş adamlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahta İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Öztürk, yapılan yardımlardan dolayı Narinceliler Dernek Başkanı Yavuz Uçan'a teşekkür ederek öğrencilerden güzel notlar beklediğini söyledi.

Narince İlkokulu Müdürü Salih Turan, öğretmen ve öğrencileri, Narinceliler Derneği Başkanı Yavuz Uçan'a ve dernek çalışanlarına çok teşekkür ederek Narinceliler Derneği Başkanı Yavuz Uçan'a eğitime verdiği büyük destek için plaket takdim etti.