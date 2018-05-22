5 gündür kayıp olan vatandaşı arama köpeği ‘Balım’ buldu

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkeze bağlı Akçakaya köyünde akli dengesi bozuk olan Mehmet T. isimli vatandaş 5 gün önce kayboldu. Ailesinin Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığına durumu bildirmesi üzerine aynı gün arama çalışmalarına başlandı. Arama çalışmalarına ilçe jandarma ekibinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekibi, Gölbaşı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve arama köpeği Balım da katıldı. Aramalar 5 gün sonra sonuç verdi. Kayıp vatandaş köye 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda Balım isimli arama köpeği tarafından bulundu. Jandarma ekipleri vatandaşı ailesine teslim etti.