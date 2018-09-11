50 bin liralık altın çalan yaşı küçük hırsızlar yakalandı

Adıyaman'da bir evden 50 bin TL değerinde altın çalan yaşı küçük hırsızlar kameralara yakalandı. Hırsızlardan birini yakalayan polis, aldığı ifade doğrultusunda bir araziye yaptığı baskında düğer 3 şüpheliyi de yakalayarak çalınan altınları ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Fatih Mahallesi 2242 Sokak'ta bir eve giren ve yaşları 15 ile 17 arasında değişen 4 çocuk, evden 50 bin TL değerinde altın çaldı. Daha sonra evden ayrılan çocuklar, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yakalandı. Bir süre sonra durumu fark eden ikamet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından şahıslardan biri kent merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıs, olayı ve beraber hırsızlık yaptıkları şahısları itiraf edince Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti. Ekipler, sivil ekip otoları ile merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Gölpınar köyü yakınlarında bulunan bir arazide konaklayan şahıslara baskın yaptı. Şahısların GBT sorgulamaları ve üst aramaları yapılarak araçlar didik didik arandı. Aramalarda, araçlar içerisinde 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet döner bıçağı, sopalar, sadaka kutuları ile ikametten çalınan 50 bin TL değerindeki altınlar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.