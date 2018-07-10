Abdulhamid Han Gençlik ve Kültür Evi çalışmaları başladı

Sosyal projelere ağırlık veren Adıyaman Belediyesi, şehrin en kalabalık mahallelerinden Yeni Mahallede, içinde 300 kişilik konferans salonu, bay ve bayan taziye evi ve meslek kurslarının verilebileceği salonların yer alacağı 3 katlı Gençlik Merkezi ve Kültür Evi projesi için ilk kepçeyi vurdu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 220 metrekarelik alan üzerine 3 kat olarak yapılacak olan Gençlik Merkezi ve Kültür Evinin mahalledeki önemli bir ihtiyacı ortadan kaldıracağını dile getirdi. İnşaat çalışmalarına başlanan projenin kısa süre içerisinde hizmete girmesini planladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kutlu, yeni projelerinin de sırada olduğunu müjdeledi.