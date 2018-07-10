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10 Temmuz 2018 13:55

Abdulhamid Han Gençlik ve Kültür Evi çalışmaları başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Yeni Mahallede yapılacak olan ve içerisinde konferans salonu ve taziye evininde bulunacağı Abdulhamid Han Gençlik Merkezi ve Kültür Evi projesinin ilk adımı atıldı.

Abdulhamid Han Gençlik ve Kültür Evi çalışmaları başladı

10 Temmuz 2018 13:55


Sosyal projelere ağırlık veren Adıyaman Belediyesi, şehrin en kalabalık mahallelerinden Yeni Mahallede, içinde 300 kişilik konferans salonu, bay ve bayan taziye evi ve meslek kurslarının verilebileceği salonların yer alacağı 3 katlı Gençlik Merkezi ve Kültür Evi projesi için ilk kepçeyi vurdu.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 220 metrekarelik alan üzerine 3 kat olarak yapılacak olan Gençlik Merkezi ve Kültür Evinin mahalledeki önemli bir ihtiyacı ortadan kaldıracağını dile getirdi. İnşaat çalışmalarına başlanan projenin kısa süre içerisinde hizmete girmesini planladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kutlu, yeni projelerinin de sırada olduğunu müjdeledi.




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